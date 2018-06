Donaueschingen Logo taucht in Broschüre auf

Donaueschingen (jak). "Wir warten noch auf das neue Logo", so die Auskunft von Tourismuschef Andreas Haller in der vergangenen Woche. Davon seien die nächsten Schritte abhängig, die im Rahmen des Tourismuskonzeptes angedacht sind. Beispielsweise die neue Internetseite oder die neuen Flyer, mit denen für das touristische Angebot in der Stadt geworben werden soll.

Was offiziell nicht kommuniziert wurde, aber verwaltungsintern im Rathaus bekannt ist: Das neue Logo ist natürlich schon lange da, aber es soll zu einem ganz besonderen Anlass erstmals präsentiert werden. Nämlich dann, wenn die Stadt feiert, dass sie vor 25 Jahren zur Großen Kreisstadt ernannt wurde. Der Festakt ist für Freitag, 29. Juni, geplant. In diesem besonderen Rahmen wäre dann auch das neue Logo erstmals zu sehen gewesen. So schön hatten es sich die Verantwortlichen ausgemalt. Und auch einige Anstrengungen unternommen, das Logo geheim zu halten. Beispielsweise bei den Plakaten für die Kulinarische Einkaufsnacht. Diese sollten ursprünglich erst nach dem Festakt verteilt werden und sich am 1. Juli der Öffentlichkeit dann mit dem neuen Logo präsentieren.

Doch dann hat die Gesellschaft der Musikfreunde ihr neues Programm präsentiert: Und was ist da zu finden? Ein großer Dank der Musikfreunde an die Stadt Donaueschingen, die seit 1913, dem Gründungsjahr, dem Verein ein reiches Kulturprogramm ermöglicht. Und darunter wird das große Geheimnis präsentiert: Das neue Logo. Der eine oder andere im Rathaus soll darüber weniger begeistert gewesen sein, dass das Programm, das vom Kulturamt zu einer schönen Broschüre gegossen worden ist, nun die schöne Überraschung ruiniert.