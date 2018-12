Donaueschingen Lions-Kalender: Erste Türchen öffnen sich nun

Donaueschingen. 1. Dezember: Die Nummer 2743 kann sich über einen Einkaufsgutschein bei Sport Bartler in Brigachtal freuen. Der Gewinner mit der Nummer 1745 darf sich mit einem Trainingsgutschein für das Fitness-Studio Rückgrat in Form bringen. Einen Bogenschießen-Schnupperkurs für zwei Personen erhält der Besitzer von Nummer 694. 2. Dezember: Einen Einkaufsgutschein für die Donaueschinger Hofapotheke bekommt die Gewinnnummer 315. Zwei Eintrittskarten für die Turngala in Schwenningen gibt es für die Nummer 1567. Auf Entspannung im Solemar Bad Dürrheim darf sich die Nummer 2495 freuen. Der Gewinner bekommt zwei Eintrittskarten für das Bad. 3. Dezember: Die Gewinn-Nummer 2996 bekommt ein Frühstück für zwei Personen im Café Hengstler. Wer die Nummer 971 hat, darf sich auf einen Essensgutschein für den Landgasthof Hirschen in Mundelfingen freuen. Mit der 2078 gibt es ein Degustationsmenü für zwei Personen im Toscana Ristorante Enoteca.