Donaueschingen Lewis Hamilton auf Flugplatz gelandet

Donaueschingen - Fast unbemerkt landete am Dienstag auf dem Donaueschinger Flugplatz ein sehr "schneller" Promi. Am Sonntag noch im Cockpit seines Formel 1 Renners in Barcelona – wo er übrigens gewinnen konnte - ging es per Privatjet am Dienstag nach Donaueschingen. Die Rede ist von Formel 1 Star Lewis Hamilton.