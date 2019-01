Donaueschingen/Lenzkirch Fürst muss Drückjagd abblasen

Fuchs Bruder Sebastian Back hatte erst kürzlich die Drückjagd im Generellen kritisiert und davor gewarnt, dass diese Form der Jagd auch schnell zur verbotenen Hetzjagd ausarten könne. Die 49-Jährige ist also sensibilisiert für das Thema und setzte nun alle Hebel in Bewegung, um die Drückjagd bei Lenzkirch zu verhindern. "Man kann doch nicht so kurz vor der Schonzeit und bei den Schneeverhältnissen jagen", echauffierte sich Fuchs. Tatsächlich beginnt die Schonzeit für Rotwild am 31. Januar. Auch deshalb schritt die Umweltaktivistin umgehend zur Tat, holte das Bündnis für Wald und Wild mit ins Boot und strengte gemeinsam mit dem Verein ein Eilverfahren beim zuständigen Verwaltungsgericht in Freiburg an. Auch beim Verein sei man "geschockt" gewesen, wie Fuchs berichtete, dass bei solchen Witterungsverhältnissen überhaupt ein Gedanke an die Jagd verschwendet werde.

Über den Vorgang informierte sie sodenn auch das zuständige Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald. Dort bestätigte Joachim Störk, der für Jagdsachen zuständig ist, am Mittag: "Mir ist das auch erst seit gut zwei Stunden bekannt. Wir haben beim Veranstalter der Jagd nachgefragt und gesagt bekommen, dass sie abgesagt wurde."

Fuchs traut indes dem Braten nicht, vor allem nicht der mündlichen Zusicherung der Absage: "Die hätten die Jagd sicher durchgeführt, wenn da kein Druck von den offiziellen Stellen gekommen wäre. Da muss man kontrollieren, ob dort wirklich keiner jagt am Dienstag." Störk vom Landratsamt sieht dazu keine Veranlassung. Sollte gejagt werden, würden das die Anrainer des Waldgebietes sicherlich hörbar mitbekommen, meinte er.