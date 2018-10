Donaueschingen Leitfaden dreht sich um Sicherheit

Josef Hirts Erfahrungen mit der Erstellung eines Sicherheitskonzepts sind ausschließlich positiv. "Der Musikverein Grüningen wagte sich bereits vor seinem Brigachfest im Sommer an diese Aufgabe und sammelte ausschließlich positive Erfahrungen. In Zusammenarbeit mit der Stadt betrachteten wir die Festorganisation unter einem neuen Blickwinkel. Das Sicherheitskonzept war für uns eine hilfreiche Vorlage." Fördervereinsvorsitzende Judith Eisenhauer von der Eichendorffschule erfuhr, dass für die Sicherheit von Festen und Veranstaltungen in erster Linie der Verein und nicht die Schule in der Verantwortung steht.

Sachgebietsleiterin Stefanie Feger, städtische Ansprechpartnerin für die Vereine, forderte noch einmal dazu auf, alle Veranstaltungen rechtzeitig in den Terminkalender der Stadt einzutragen. So können Festüberschneidungen minimiert werden. Zudem empfahl sie den Vereinen, ihre Kontaktdaten auf der Vereinshomepage der Stadt aktuell zu halten. "Wegen der Datenschutzrichtlinien ist es uns nicht erlaubt, andere Kontaktdaten als die aufgeführten herauszugeben."