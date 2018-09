Donaueschingen Lehrerinnen kommen zurück an die Schule

Cornelia Herrmann unterrichtet am FG künftig die Fächer Spanisch und Französisch. Die aus Singen am Hohentwiel stammende Lehrerin hat bereits in ihrer Zeit als Vertretungslehrkraft zwischen 2015 und 2017 das Fürstenberg-Gymnasium kennen und schätzen gelernt.

Aus der Elternzeit zurück sind Annika Haller und Lea Sienknecht. Sie verstärken die Fachschaften Deutsch und Sport. Für die sechs Referendarinnen Anna Degen, Stefana Domuncu, Kristina Fries, Marie-Luise Ketterer, Azize Merz und Franziska Schürhoff beginnt in diesen Tagen der zweite Teil ihrer Lehrerausbildung an der Schule, in dem sie für ihre Prüfungen in eigenen Klassen unterrichten.

Schulleiter Mario Mosbacher zeigt sich im der Personalsituation am Fürstenberg-Gymnasium sehr zufrieden. "Wir sind in allen Fächern vollständig versorgt und können darüber hinaus 25 Arbeitsgemeinschaften anbieten", so Mosbacher.