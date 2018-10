Richtig was zu lernen gab es für die mit Brotbracken doch sehr erfahrenen Heidenhofener Landfrauen beim Besuch und Backkurs in der Blattert-Mühle in Wellendingen. Chef Daniel Blattert hatte dazu viele Informationen über Brotteige und andere süße schmackhafte Teige parat. Jede der Teilnehmerinnen durfte von Hand ein Brot kneten und Formen. Eine gelungene Veranstaltung, bei der es viel über Eigenschaften von Mehl, Mischverhältnissen von Zutaten und Teigführung zu lernen gab, resümiert Petra Höfler den Ausflug. Foto: Winkelmann-Klingsporn