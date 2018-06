Donaueschingen Landfrauen Aasen: ein Erfolgsmodell

Donaueschingen-Aasen. Und zwar mit einem Nachmittagsprogramm speziell für Frauen unter sich unter dem Motto "Zeit für Dich". Ab 18 Uhr ist dann die ganze Bevölkerung aus nah und fern eingeladen, das 50-jährige Bestehen der Ortsgruppe mitzufeiern.

Damals war die Zeit offensichtlich einfach reif, dass Frauen im ländlichen Raum sich zusammenschlossen, um sich gemeinsam für ihre Interessen einzusetzen. Und das heißt bis heute Freizeitgestaltung, Fortbildung, Mitsprache im Ort, im Umfeld der männerdominierten Vereine und Mitsprache in gesellschaftspolitischen Fragen. Damals ging die Initiative vor allem von den noch zahlreichen Bäuerinnen aus und entwickelte sich schnell in einer eigenen Struktur unter dem Dach des BLHV, des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes. Seit geraumer Zeit richtet sich die Landfrauenarbeit erfolgreich an alle Frauen im ländlichen Raum. "Unsere starke Gemeinschaft besteht aus Frauen aller Generationen und aller Berufe", steht auf der Homepage.

In den 1950/1960er Jahren erkannten die Frauen in den Ortschaften schnell die Möglichkeiten so eines Interessenverbandes und gründeten ihre Ortsgruppen, selbstständige Vereine, die kompetent begleitet von den Fachfrauen des Landfrauenverbandes Baden ihre Arbeit in den Ortschaften engagiert entwickelten. So entstanden in zahlreichen Dörfern der Ostbaar Landfrauengruppen, deren Arbeit sich bis heute als segensreich erweist. Sie setzen ihre eigenen Akzente bei Dorf- und Vereinsfesten, organisieren Seniorennachmittage und Ausflüge für die ältere Bewohnerschaft, engagieren sich im sozialen Bereich und bieten ihren Mitgliedern vielseitige Veranstaltungsprogramme.