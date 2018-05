Donaueschingen Lamin Drammehs Schicksal sorgt für Unverständnis

"Im Klartext heißt das nichts anderes, als dass hart arbeitende Steuerzahler das Land verlassen müssen", äußerte sich Klinge. Für ihn sei das ein Unding, meinte der 37-Jährige. Leistungsbereite Zuwanderer und mittelständische Betriebe wie Drammehs Arbeitgeber lasse die Koalition im Regen stehen. Für Betriebe werde das falsche Signal gesendet: Wo sie der Aufforderung zur Integration von Flüchtlingen nachkommen, sei das zwar schön, doch sie erhielten keine Planungssicherheit.

"Der Gefährder bleibt, der Schaffer geht – das ist einfach nicht gerecht", so der FDP-Politiker weiter. Es gebe viele ohne erkennbares Bleiberecht. Doch zu denen gehöre Drammeh wie viele andere nicht. Er sei weit gekommen auf seinem Weg zum guten Bürger. Für einen jungen Mann, der rechtstreu ist und seinen Lebensunterhalt verdient, müsse es in unserem Land einen Platz geben, so der Bundestagsabgeordnete.

Für Klinge zeuge der Fall von der Leistungsverweigerung der Großen Koalition von CDU/CSU und SPD im Bund. An den Koalitionspolitikern sei es jetzt, endlich ein Einwanderungsgesetz zu schaffen. Denn die Verwaltungsgerichte und Behörden hätten Besseres zu tun, als integrierte Ausländer zur Ausreise zu verurteilen. Dabei bestehe laut des Abgeordneten in der Bevölkerung ein Grundgefühl, das auch Heike Langenbacher spürt: "Ich bin mir sicher, dass es eine sehr breite Bevölkerungsmehrheit dafür gibt, Leute wie Lamin nicht auszuweisen."