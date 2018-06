Donaueschingen Laienschauspieler schlagen Zuschauer in ihren Bann

In einer originellen Kombination zwischen Videosequenzen und märchenhaftem Schauspiel auf dem Schulgelände präsentierten die Mitwirkenden ein selbst geschriebenes Theaterstück, das auf der Basis der Erzählungen aus 1001 Nacht basierte und einen Hauch orientalischen Flair verbreitete. Darin verpackt waren originelle Botschaften, wie sie das Leben schreibt und eine pfiffige Geschichte, die nicht nur zum Nachdenken animierte, sondern auch jede Menge Witz und Charme enthielt.

Den Akteuren, zu denen auch zahlreiche Helfer im Hintergrund zählten, war in jeder Szene der Spaß anzumerken, den sie während der rund ein Jahr dauernden Umsetzung der Geschichte von der ersten Idee bis zur Aufführung hatten. Es wirkte wie der Lohn für die investierte Vorbereitungszeit, dass die Aufführungen unter freiem Himmel ohne Regen stattfinden konnte.

Die Schüler erwiesen sich in jeder Hinsicht einsatzbereit sowie voll auf der Höhe der Zeit. Geschickt verpackten sie Botschaften in der Aufführung, in denen sie aufzeigten, dass Geld alleine nicht glücklich macht und Größe nur jene erlangen, die auch bereit sind, den Armen und Schwachen zu helfen.