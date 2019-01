Donaueschingen Kurs vermittelt Schnitt von Obstbäumen

Donaueschingen/Bräunlingen-Unterbränd. Der Naturschutzbund Schwarzwald-Baar (Nabu) bietet maximal 15 Interessierten im Februar einen zweiteiligen Schnittkurs für Streuobstbäume mit dem Baumpfleger Ansgar Barth an. Am Freitag, 15. Februar, ab 19 Uhr führt der in Unterbränd ansässige Obstbrenner in die Theorie ein. Dann folgt am Samstag, 16. Februar, ab 9 Uhr der praktische Teil. Für den jeweils rund zwei Mal drei Stunden dauernden Kurs wird eine Gebühr von 15 Euro erhoben. Die Veranstaltungsorte werden laut Pressemitteilung nach Möglichkeit so gewählt, dass die Teilnehmer eine kurze Anreise haben.