Donaueschingen Kunstwerke aus Verpackungen

Die Veranstaltung ist, wie immer, als Kooperation mit der Kunstschule Donaueschingen angelegt. Das Thema dieser Ausgabe ist "Die Kunst der Verpackung". Zusammen mit Monika Broghammer schauen sich die Kinder zunächst Arbeiten des Offenburger Künstlers Stefan Strumbel in der aktuellen Ausstellung im Zweiraum an. In seiner Kunst geht es vor allem darum, was heute wichtig und bewahrenswert ist. Strumbel verpackt Kunstgegenstände und Alltagsobjekte in Luftpolsterfolie und lässt die so entstandenen Pakete in Bronze oder Aluminium gießen.

Anschließend sprechen die Mädchen und Jungen darüber, was ihnen im Leben wichtig ist und was sie selbst für schützenswert erachten. Danach beschäftigen sie sich in der benachbarten Kunstschule mit verschiedenen Materialien und Möglichkeiten, etwas zu verpacken, um schließlich aus der Verpackung selbst einzigartige Kunstwerke zu kreieren.

Die Kosten betragen 15 Euro pro Kind. Um Anmeldung wird bis Mittwoch, 9. Januar, unter info@museum-art-plus.com oder der Telefonnummer 0771/8 96 68 90 gebeten. Treffpunkt zu den Veranstaltungen ist im Museumsgebäude.