Donaueschingen Kunstgespräch am 6. Dezember

Donaueschingen. Der lange Kunstdonnerstag im Museum Art.Plus findet am Nikolaustag, 6. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr statt. Bis 20 Uhr haben Kunstfreunde Gelegenheit, das Museum und seine spannenden Ausstellungen mit internationalen Künstlern zu besuchen. Wer sein Kunsterlebnis noch intensivieren möchte, kann dies bei Art und Talk tun. Axel Heil, Künstler und Kunstlehrer, wird in einer interaktiven Führung das Publikum in die Welt der Farbe und der Komposition einführen. Die in der aktuellen Ausstellung "colorful.farbenfroh" gezeigten Künstler gehen auf ganz unterschiedliche Weise mit Farbe um. Mal sind es klar abgegrenzte, geometrische Farbflächen, mal freie Farbformen. Welche Auswirkungen das auf den Betrachter hat und wie einzelne Farben miteinander wirken, kann man an diesem Abend auch praktisch erleben. Im Anschluss an dieses Kunsterlebnis bietet sich die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre bei leckerem Apfelglühwein und italienischem Mandelgebäck weiter auszutauschen.