Donaueschingen Kulturamt richtet zum ersten Mal das Herbstfest aus

Um Müll zu vermeiden, ist der Getränkeausschank nur in Mehrwegbehältern und gegen Entrichtung eines Pfandes möglich. Musik ist während des Herbstfestes bis höchstens 24 Uhr erlaubt, die Ausschankgenehmigung endet um 1 Uhr. Festaufbau ist am Freitag, 5. Oktober, ab 18 Uhr und am Samstag zwischen 7 und 9.30 Uhr möglich. Danach sind auf dem Festgelände keine Fahrzeuge mehr zugelassen. Vor dem Feststart erfolgt eine Begehung mit externen Sicherheitsbeauftragten. Der Festabbau muss spätestens am Sonntag, 7. Oktober, um 10 Uhr beendet sein.