Der Männergesangverein Allmendshofen lädt zu seinem traditionellen Maifest im ehemlaigen Feuerwehrhaus. Am Samstagabend, 5. Mai, beginnt um 17 Uhr der Festbetrieb in und um das Gebäude. Als besonderer Höhepunkt wird die Donaueschinger Kueseckl-Musik für Stimmung sorgen. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr einen herzhaften Frühschoppen, anschließend Mittagessen aus der MGV-Küche. Anschließend lädt der Verein seine Besucher zu Kaffee und Kuchen ein. Foto: Messmer