Donaueschingen Künstlerin auf der Suche nach Inspirationen

Auf die Frage, welches ihr Lieblingsbild sei, hat Tiina Kirsi Kern eine ganz direkte Antwort. Denn eine Frage, die sie sich immer stellt, wenn sie eine Ausstellung besucht, ist, welches Werk sie sich auch bei sich zuhause vorstellen könnte, auch wenn sie es längere Zeit sähe. In der aktuellen Ausstellung hat es ihr ein Bild von Dorothy Fratt besonders angetan: "The Edge of Day" von 1983.