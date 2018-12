Donaueschingen Künstler malen für Kinderhospiz

iDonaueschingen. Das Team der Alten Hofbibliothek legt auch in diesem Jahr ein soziales Projekt zu Weihnachten auf, das Hilfsbedürftigen zu Gute kommt. In der Verbindung von Tradition und Moderne wurden mit Anton Martin Goestl und Victor Adolfo Boni zwei Straßenkünstler gebucht, die in ganz Europa mit ihren fantastischen Straßenbildern Menschen begeistern.