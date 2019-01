Donaueschingen Künstler bietet Besuchern ein Gespräch an

Strumbel hat es mit seiner Verknüpfung heimatlicher Themen und Motive zu internationaler Bekanntheit gebracht. Seine Werke haben es auch geschafft, aus der Nische, in der sich viele regionale Kunstschaffende befinden, in die Populärkultur vorzuarbeiten. Bekannte Werke sind neben den knallbunten Kuckucksuhren, mit denen sich auch Modeschöpfer Karl Lagerfeld ablichten ließ, die maskierten Trachtenträgerinnen und die zwei überdimensionalen Tannenzapfen vor der Rothaus Brauerei bei Grafenhausen.

2015 vollzog sich im Schaffen des Offenburger Künstlers ein deutlicher Bruch. Seine in Street Art und Pop Art wurzelnden Arbeiten, die ihm zum Durchbruch verhalfen, machten einer eher zurückhaltenden Bildsprache Platz. In den neuen Arbeiten wird sein Grundthema Heimat sehr subtil und verschleiert behandelt.

Ein wesentliches Motiv ist die Luftpolsterfolie, in die er Alltagsgegenstände und künstlerische Artefakte wickelt und die so entstandenen Pakete in Bronze und Aluminium gießen lässt. Sie stehen als Sinnbild für alles, was es zu schützen und zu bewahren gilt. Wie es zu dem Wandel in seiner künstlerischen Arbeit kam, wird eines der Themen an diesem Abend sein.