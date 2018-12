Donaueschingen Konzerte und Kabarett im Bahnhof sind angesagt

Weiter geht es mit den Veranstaltungen am Donnerstag, 13. Dezember. Dann spielt um 20.30 Uhr DeRobert and The Half Truth im Kuba. Im Advent wird es zudem immer sonntags einen Advents-Event geben.

Den nächsten am Sonntag, 16. Dezember. Dann gibt es um 15 Uhr Kabarett mit Uwe Spille und Ingrid Hildebrandt. Sie präsentieren Gedichte und Texte frei nach dem Motto "Sinn ergibt, was Unsinn macht." Kurzfilme gibt es am Freitag, 21. Dezember, um 21.30 Uhr zu sehen. Am Sonntag, 23. Dezember, tritt schließlich um 17.17 Uhr die Schweizer Kombo Naked in English Class auf.