Donaueschingen/Konstanz Bekannte zu Sex gezwungen

Die Entscheidung über die Verhängung einer Jugendstrafe für den zur Tatzeit 19-Jährigen wurde für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt, was nur nach Jugendstrafrecht möglich ist. Als Auflage muss der 22-Jährige mindestens fünf Gespräche mit einem Psychotherapeuten führen und seine Berufsausbildung fortsetzen. Im Prozess hatte er sich im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs mit Geständnis zur Zahlung von 3000 Euro Schmerzensgeld an die Geschädigte verpflichtet.

Zunächst tat sich der junge Mann sehr schwer damit einzuräumen, dass er einer damals 18-jährigen Bekannten im Frühjahr 2016 Gewalt angetan hatte. Er leide unter Depressionen und Suizidgedanken, erklärte er. Aufgrund seiner psychischen Probleme könne er sich unter dem Druck intensiver Befragung an überhaupt nichts mehr erinnern. Vom Frühjahr 2016 wisse er gar nichts mehr. Hatte er noch in früheren Vernehmungen jeglichen sexuellen Kontakt zu der jungen Frau abgestritten, so behauptete er jetzt plötzlich, es sei im August des Jahres 2016 zu einvernehmlichem Sex mit ihr gekommen.

Die Initiative sei von der Frau ausgegangen. Das Gericht legte eine Verhandlungspause ein, in der der Verteidiger ein intensives Gespräch mit seinem Mandanten führte. Danach kam es mit dem Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Anwältin der Frau zu einer Übereinkunft. Nach der Pause gab der 22-Jährige zu, seine Bekannte im April 2016 in seinem Zimmer im Elternhaus gegen ihren Willen zum Sex gezwungen zu haben.