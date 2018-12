Donaueschingen Konrad Hall tritt nicht noch einmal an

Donaueschingen (jak). "Ich höre ungern auf, aber man soll aufhören, solange es noch weh tut", sagt Hall. Die Stadt liege ihm am Herzen und über die Jahrzehnte hinweg habe er stets versucht gemeinsam mit Mitstreitern – sei es nun in der eigenen Fraktion, im gesamten Gemeinderat oder in der Verwaltung – die Stadt zu gestalten. Nie dürfe man den Blick auf das Gesamte verlieren.

Zum Beispiel beim Verkehrskonzept: Auch wenn es nun Kritik gibt und es in manchen Punkten nicht ganz so funktioniere, wie gedacht, müsse doch das Ziel verfolgt werden, die Innenstadt attraktiv zu gestalten. Schließlich sei die Innenstadt zu schade, um sie schnellstmöglich mit dem Auto zu durchqueren. Die Umgestaltung sei mit dem Residenzbereich gelungen. Dieser eigne sich auch hervorragend als Startpunkt für weitere Projekte. So müsse nun endlich auch die Sanierung der südlichen Innenstadt begonnen werden.

"Mein Ziel war nie der Kompromiss, sondern immer der Konsens."