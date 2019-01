Donaueschingen Kolpingfamilie sammelt gut erhaltene Schuhe

Diese Aktion ist eine Wiederholung. Bei der Schuhsammelaktion im Jahr 2017 hat die Kolpingfamilie 675 Paar Schuhe erhalten, sortiert, verpackt und ins Sortierwerk der Kolping-Recycling geschickt, wo sie vermarktet wurden.

Ein Reinerlös von etwa 80 000 Euro damals konnte zugunsten der Adolph-Kolping-Stiftung erzielt werden, teilt die Kolpingfamilie mit. Die Stiftung unterstützt mit diesem Geld unter anderem Berufsbildungszentren, den internationalen Jugendaustausch, internationale Begegnungen, religiöse Bildung und Sozialprojekte.

Die Schuhe können am Samstag, 19. Januar, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Mariensaal abgegeben werden. Sie können darüber hinaus auch in einer der Sammelboxen, die am Ausgang der Kirchen der Seelsorgeeinheit aufgestellt wurden, deponiert werden.