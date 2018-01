Donaueschingen Kolpingball glänzt mit Agenten-Flair

Kunterbunt-freches Bühnenprogramm und Cocktailbar

Ganz nach dem Motto "In geheimer Mission" werden sich an den beiden Abenden laut Veranstalter jede Menge Geheimagenten und deren Agentenbräute in der Festhalle versammeln, um ein kunterbunt-freches Bühnenprogramm mitzuerleben und sich an der Cocktailbar diversen Genüssen hinzugeben.

Beginn des Balls ist am Samstag, 27. Januar um 19.30 Uhr. Am Sonntag beginnt das Spektakel familienfreundlich schon um 17 Uhr.