Donaueschingen/Königsfeld Julian Schwaller neuer Klinikleiter

Donaueschingen/Königsfeld - Zwei Standorte – ein kaufmännischer Direktor: Seit Mittwoch, 1. August, leitet Julian Schwaller die Mediclin Albert Schweitzer Klinik und die Baar Klinik in Königsfeld sowie die Klinik am Vogelsang in Donaueschingen. Der 31-Jährige war zuletzt Geschäftsführer eines großen Krankenhauses der Schwerpunktversorgung in Pforzheim. Vom Akutbereich wechselt Schwaller jetzt in die Rehabilitation, teilt die Klinik mit.