Als kleine Fasnet-Eröffnung veranstaltet die Narrenzunft Klosternarr Neudingen ihren Dreikönigs-Hock in der Zunftstube. Dazu waren alle Neudinger Fasnetbegeisterten eingeladen. Der Elferrat bot selbst gebackenen Kuchen an. Hier zu sehen sind Säckelmeister Marc Neininger und der Vorsitzende der Narrenzunft Klosternarr, Bernd Matt. Richtig los geht es in Neudingen am Freitag, 11. Januar, ab 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, wo die Klosternarren zum Kappenabend bitten. Unter dem Motto "Beachparty" werden sie, unterstützt von einem DJ, die Fasnet eröffnen. Foto: Wieland