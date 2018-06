Donaueschingen Kleine Häppchen sollen Appetit aufs Shoppen machen

Ziel sei es ursprünglich gewesen, die Schwellenangst abzubauen und möglichst viele Besucher in die unterschiedlichen Geschäfte zu locken. Deshalb sollte es sich bei den kulinarischen Leckerbissen auch um Kleinigkeiten handeln, die zum Besuch von mehreren Läden verlocken und die zu kleinen Preisen in den Geschäften angeboten werden. "Es sollten auch Besonderheiten sein und nicht nur eine Schüssel mit Süßigkeiten", erklärt Köster. Das Konzept der Kulinarischen Einkaufsnacht sei so ausgelegt, dass es für beide Seiten – Händler und Gastronom – funktioniere. Für die Geschäfte würden drei Schwerpunkte gelten: Präsentation, Schwellenangst abbauen und Nachhaltigkeit erzeugen, denn schließlich sollen die Besucher als Kunden wiederkommen. Und damit sich die Kulinarische Einkaufsnacht eben nicht auf die Straße verlagert, wird die Abschlussveranstaltung später stattfinden. "Die Kritik, dass wir mit dem Konzert auf dem Rathausplatz im vergangenen Jahr die Besucher aus den Geschäften gezogen haben, ist angekommen", sagt Köster. Deshalb wird das Konzert in diesem Jahr auch nicht vor 21.30 Uhr beginnen, um so der Kulinarischen Einkaufsnacht die Möglichkeit zu geben, ihr eigentliches Konzept besser zu entfalten.

Neu ist auch, dass in diesem Jahr nicht nur die Innenstadt-Händler sich einen Gastronomen suchen. Das System soll auch in die andere Richtung funktionieren: So können sich nun Gastronomen einen Händler, beispielsweise aus dem Randgebiet suchen, der im Lokal seine Waren präsentieren kann.

Gewünscht ist es, dass sich die Aktionen nicht nur auf die Karlstraße beschränken. Schon im vergangenen Jahr hatte sich beispielsweise Vogts Bike'n'Ride am Bahnhof an der Kulinarischen Einkaufsnacht beteiligt. Kösters Vision ist es, dass sich auch Händler und Gastronomen in der Max-Egon-Straße, der Zeppelinstraße und der untere Teil der Karlstraße an der Veranstaltung, die der Gewerbeverein und die Stadt gemeinsam ausrichten, beteiligen. "Die Kulinarische Einkaufsnacht wird noch attraktiver, wenn sich auch die Nebenstraßen beteiligen." So könne auch die Zahl der Teilnehmer von 28 im vergangenen Jahr auf 40 oder 50 erhöht werden. Dabei sollen auch Interessierte angesprochen werden, die nicht Mitglied im Gewerbeverein sind.