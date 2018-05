An der Grundschule Allmendshofen gibt es seit Kurzem einen Forscherbereich. Er ermöglicht es, mit Experimenten naturwissenschaftlichen Phänomenen auf den Grund zu gehen. Finanziert wurden die Thermometer, Pinzetten und Mikroskope vom Schulförderverein. Der belegte beim letztjährigen Vereinswettbewerb der Sparkasse den fünften Platz – was 1000 Euro einbracht. Diesen Betrag verdoppelten die Freunde der Außenstelle der Erich-Kästner-Grundschule. Dieses Geld stammt aus Spenden und den Erlösen der Einschulungstombola und des Osterbasars. In die weißen Forscherkittel schlüpften (von links) Tabea, Franziska, Philipp und Jannnes. Mit auf dem Bild (von links) Schulleiterin Gabriele Lindenmann, Martina Wynands vom Förderverein, Außenstellenleiterin Susanne Abert und Sachkunde-Lehrerin Katharina Kollross. Foto: Niederberger