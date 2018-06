Donaueschingen Klassisches und selten zu Hörendes

In völligem Kontrast hierzu steht die aus sieben Sätzen bestehende, 2011 vollendete "Jugend-Suite" von Jing Peng. Klingen Satzbezeichnungen wie "Winkerkrabben", "Kindheit am Tempelhof" oder "Wassernussfeld" in unseren Breiten naturgemäß exotisch, so fesseln doch die charakteristischen Merkmale ostasiatischer Musik die Hörneugier. Leere Quart- und Quintharmonien, Klangbilder von Zupfinstrumenten eines uns fremden Kulturkreises, haarige Fünf-Achtel-Rhythmen oder eine an ein Perpetuum mobile erinnernde Melodik üben ihren wirkungsstarken Reiz aus.

Zum glanzvollen Höhepunkt des Konzerts wird Mozarts feinsinniges Klarinettenquintett in A-Dur (KV 581), das für den Solisten dutzendfach technische Schwierigkeiten und gestalterische Anforderungen bereithält. Teddy Ezra gibt einen imposanten Beweis von seinen künstlerischen Qualitäten: Sein Klang hat Finesse und Substanz, seine Atemkontrolle ist perfekt, und wie er gestalterisch etwa in schnelle Läufe noch diskrete Rubati einzubauen vermag, ist ganz stark. 180 Konzertbesucher sind begeistert.