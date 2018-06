Donaueschingen Klassenarbeit nach dem Abistreich

Und für alle, die noch Jahre an der Schule vor sich haben, das Zeichen: Wenn ihr lernt, dann seid auch ihr einmal der Herr an dieser Schule – wenn auch nur für einen Tag. So will es die Tradition. Und selbstverständlich ist an solch einem besonderen Tag auch nicht mehr an Unterricht zu denken.

Und so konnten die Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums am Montagmittag die Schule verlassen und den Sommer im Freibad genießen. Alle Schüler? Nicht ganz, denn eine achte Klasse musste ausharren, weil ihre Spanischlehrerin für die achte Stunde noch eine 90-minütige Klassenarbeit angesetzt hatte.

Gerne wären die Schüler, wie alle anderen auch, früher nach Hause gegangen, stattdessen mussten die Kinder in der Schule ausharren. Versuche, die Klassenarbeit zu verschieben, scheiterten, weil die Spanischlehrerin morgens keinen Unterricht gehabt haben soll und erst zur achten Stunde erschienen sei. Auch die Intervention einiger Schüler bei Rektor Mario Mosbacher sei erfolglos verlaufen. Es liege im Ermessen der Lehrerin.