Donaueschingen Kirchenchor sucht Projektsänger

Donaueschingen-Wolterdingen. Sänger gesucht: Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr möchte der Wolterdinger Kirchenchor sein traditionelles Adventskonzert wieder als Projektchor bestreiten. Die erste Probe findet am 12. Oktober um 20.15 Uhr im Josefsheim hinter der Kirche statt. Weitere Proben sind jeweils freitags zur gleichen Uhrzeit.

Die Adventszeit naht langsam, und somit sucht die klingende Gemeinschaft nun Mitstreiter für das Benefizkonzert am 23. Dezember um 18 Uhr in der Sankt Kilian-Kirche. Angesprochen ist jeder, männlich oder weiblich, das Alter ist egal. Einzige Voraussetzung ist: Man sollte Spaß am Singen haben und die Öffentlichkeit nicht scheuen. Auch Notenkenntnisse seien nicht erforderlich und niemand müsse anschließend Chormitglied werden.

Der Gedanke hinter dieser Aktion ist, zu zeigen, dass Singen im Kirchenchor Spaß macht. Dies ist im vergangenen Jahr gelungen: Drei Sängern hat es so gut gefallen, sie sind dem Chor treu geblieben.