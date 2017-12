Donaueschingen Kirchenchor singt für Afrikaprojekt

Pfohren. Singen bereitet Freude. Für die Sänger des Pfohrener Kirchenchores ist dies schon lange keine Neuigkeit mehr. Mit der Verschönerung der Gottesdienste in der Pfohrener Sankt Johannes der Täufer Kirche, den regelmäßigen Besuchen im Donaueschinger Altenheim Sankt Michael und mit einer ganzen Reihe von konzertanten Auftritten kann er in dieser Hinsicht einen reichen Erfahrungsschatz vorweisen.

Wenn der Pfohrener Kirchenchor mit seiner Dirigentin Bettina Feucht mit seinem Gesang sogar noch eine gute Sache vorwärts bringen kann, ist das Sängerglück eigentlich vollkommen. Was sie mit einem Benefizkonzert zugunsten der Sanierung ihrer Pfarrkirche schon einmal praktiziert haben, wollen die Chorsänger jetzt gemeinsam mit dem A-capella-Chor "Auf’n Takt" wiederholen.

Der Erlös aus dem geplanten Projekt, einer Andacht mit Gesang, wird in das Afrika-Projekt des Vereins "Elimu4Afrika" fließen, der in Chala/Tansania zielstrebig an der Realisierung eines handwerklichen Berufsschulzentrums zur Ausbildung von Facharbeitern in den Bereichen Wasserversorgung und der Installation von Solaranlagen arbeitet.