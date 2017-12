Donaueschingen Kirchenchor hat viel vor

Doch was gestern war, ist Vergangenheit, weshalb Vorsitzende Tamara Fricker mit entschlossenem Blick der Zukunft entgegensah. Im Vordergrund steht die Aufführung der Weihnachtsmesse, die in diesem Jahr als Missa Brevis des zeitgenössischen Komponisten Christopher Tambling überrascht.

Einen weiteren musikalischen Fokus legt der Kirchenchor auf eine Veranstaltung zu Gunsten des Entwicklungshilfevereins Elimu4Afrika. Am 22. April 2018 findet in Kooperation mit dem Chor Auf`n`Takt in der Pfohrener Pfarrkirche ein Doppelkonzert statt, das Elimu4Afrika Vorstandmitglied und Pfarrer Jens Fehrenbacher moderiert. Der Auftakt zu den Proben für das Doppelkonzert ist nach Dreikönig, Gastsänger sind willkommen.

Noch weiter reicht der Blick von Tamara Fricker in Bezug auf den 200. Geburtstag des Kirchenchors im Jahr 2019. Dieses findet am 18. Mai 2019 statt und beginnt mit moderner Festmesse und Gottesdienstfeier in der Kirche. Im Anschluss ist eine Festveranstaltung in der Festhalle geplant.