Donaueschingen Kirchen stecken ihren Weg ab

14 Kirchen müssen in der Seelsorgeeinheit Donaueschingen unterhalten werden. Allein für die Pfarrkirchen St. Johann in Donaueschingen und St. Hilarius in Heidenhofen belaufen sich die Renovierungskosten auf jeweils über 600 000 Euro.

Grundsätzlich wünschen sich die Ehrenamtlichen, dass die Zuständigkeiten von Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat einmal im Gremium erläutert werden. Auf Anregung aus dem Liturgieausschuss soll das Gottesdienstangebot in Donaueschingen noch einmal diskutiert werden. Sorge bereitet die Personalsituation in den katholischen Kindertagesstätten, in denen derzeit 373 Jungen und Mädchen betreut werden. Für diese Arbeit wendet die Seelsorgeeinheit jährlich 109 000 Euro aus Kirchensteuermitteln auf.

Petra Würges wurde für den Bereich Caritas und Soziales in das Gemeindeteam Heilige Dreifaltigkeit berufen. Anne Rosel Schwarz arbeitet künftig im Gemeindeteam Wolterdingen mit.

Die Vakanz auf der Kantorenstelle wird von den Gottesdienstbesuchern bedauert, die die gewohnte Kirchen- und Orgelmusik sehr vermissen. Nach Information von Pfarrer Erich Loks gibt es eine Interessentin für die Kantorenstelle in Donaueschingen. Derzeit laufe eine Schnupperphase, in die die Chöre einbezogen seien. Mit einer Entscheidung, in der auch der Bezirkskantor beteiligt sei, rechne man Mitte Oktober.