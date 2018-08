Donaueschingen Kirche in barocker Pracht

Danach soll sich eine Kirchenführung von dem bekannten Diplom-Theologen Heinrich Feldmann im Kirchenraum anschließen. Er gilt als einer der besten Kenner der Bau- und Kunstgeschichte des Gotteshauses. Dabei ist es den Zuhörern auch möglich, Fragen zu stellen.

Max-Egon-Krankenhaus: Das Gebäude steht noch, seine Funktion ist heute eine andere. Wo von 1923 bis 1974 Patienten versorgt wurden, befinden sich heute Stadt-Wohnungen. Am Sonntag ist es möglich, einen Einblick in eine der Wohnungen zu bekommen. Eigentümer ist Martin Otto, der sie vor drei Jahren gekauft hat. Momentan steht sie leer: "Immer wenn die Tür offen stand, kamen andere Bewohner und fragten, ob sie mal einen Blick hinein werfen dürfen", sagt Otto, "wir dachten uns dann einfach, dass wir das mal anbieten." Die Räume sind denkmalgeschützt, und hier befindet sich auch der alte Kreißsaal des Krankenhauses, sowie die Krankenhauskapelle.

Besichtigt werden kann am Sonntag von 11.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. "Wir würden uns freuen, wenn auch jemand käme, der vielleicht auch etwas zum Gebäude oder den Räumen weiß, sie vielleicht selbst erlebt hat", so Otto. Das Krankenhaus geht zurück auf Fürst Max Egon zu Fürstenberg, der es bauen ließ. Die ursprünglichen 50 Betten wurden rasch erweitert, so kam eine Entbindungsstation hinzu und Anfang der Vierzigerjahre ein neuer Nordflügel. Nach dem Ausbau des Dachgeschosses im Jahr 1957 verfügte das Gebäude schließlich über eine Kapazität von 160 Betten. Am 30. April 1974 wurde es geschlossen.

Badruine Hüfingen: Das archäologische Denkmal lockt an diesem Tag mit einer Kostümführung zum Thema "Baden mit Marcia – Wellness in der römischen Antike". Gästeführerin Martina Schulz führt als Marcia die Gäste durch einen römischen Badetag und plaudert dabei Geschichten aus ihrer Pera (Tasche). Sie erklärt, wie ein Badetag in der Antike ausgesehen haben könnte. Die Führung beginnt um 15 Uhr, Besucher der Badruine können hier kostenlos teilnehmen. Lediglich der Eintritt zur Ruine muss bezahlt werden.

Zur Einstimmung hält Marcia einen römischen Aperitif bereit. Wer will, kann danach die Präsentation über die römische Badruine und Geschichte Hüfingens im Pavillon anschauen. Der Film informiert über Historie und Zusammenhänge des Kastellbads und der zivilen Siedlung Brigobannis. Die römische Badruine hat am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.