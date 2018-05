Einen sehr stimmungsvollen Abend erlebten die Mütter des Hubertshofener Kindergartens. Zum Muttertag bekamen sie einen Gutschein für einen Kino-Wohlfühlabend im Kindergarten geschenkt. Bei Sekt und Häppchen lief der Film "The Help". Der Film erzählt die inspirierende Geschichte von drei herausragenden Frauen in den 1960er-Jahren, die mit ihrem geheimen Buchprojekt gegen die Konventionen ihrer Zeit verstoßen und etwas ganz Neues wagen. Foto: Kindergarten