Donaueschingen Kindheit von früher

Generationenvertrag kein modernes Gebot

Kinder waren eine Gabe Gottes und ein Geschenk – das galt in der christlichen Kultur als oberstes Gesetz. Dies wurde, so scheint es, nicht hinterfragt. Der Generationenvertrag ist kein modernes Gebot: Er war Grundlage des Denkens und Wirtschaftens. Kinder waren aber weit mehr. Denn sie bedeuteten eine Art Altersversicherung.

Vor allem aber waren sie wichtige Arbeitskräfte – in der Landwirtschaft, im Handwerk oder in der Heimarbeit. "Kindheit in unserem modernen, bürgerlichen Sinne gab es nicht", heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.