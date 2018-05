Donaueschingen Kindergarten wird zum Labor

In dieser Funktion haben die teilnehmenden Kindergärten eine wichtige gesellschaftliche Rolle: "Sie sind Bildungseinrichtungen von hoher Bedeutung. Hier werden so viele unterschiedliche Bereiche gefördert. Und alles, was selbst getan wird, bleibt auch besser hängen", sagt Ute Zimmer. Es sei toll, wenn das schließlich auch in der Grundschule entsprechend weitergehe – auf höherem Level und mit anderen Fragestellungen.

Rund 220 Workshops habe die IHK beim Haus der kleinen Forscher schon durch: "Das Projekt ist der Dauerbrenner", so Zimmer. Hintergrund sei auch der Gedanke an neuen Nachwuchs für Wirtschaft und Industrie: "So soll frühkindliches Interesse etwa für technische Dinge geschaffen werden. Allerdings alles aus eigenem Antrieb."