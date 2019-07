Donaueschingen Kinderbote feiert fünften Geburtstag

Da gab es so viel zu tun! Immer bevölkert waren die Hüpfburg und der Zuckerwatte-Stand. Beim Sackhüpfen, Hufeisen- und Dosenwerfen, Golfen im Kleinformat, Riesenseifenblasen produzieren, und Torwandschießen waren Geschicklichkeit, Konzentration und Ausdauer gefragt.

Im Sandkasten gruben Alt und Jung nach Goldnuggets und am Stand des Museums Art-Plus konnte man sich in Anlehnung an die aktuelle Ausstellung "Full Speed" nach einer Idee von Museumspädagogin Monika Broghammer ein Rennauto aus Fundholz bauen.

Etwas zur Ruhe kamen die Akteure auf dem Rücken einer lebensgroßen Kuh und im Vorlesezelt der Schülerhilfe Donaueschingen, in dem Mike und Birgit Thiele aus dem Buch "Petronella Apfelmus" vorlasen. Bei Ute Kohnle erhielt jedes Kind ein Schwarzwälder-Kinderbote-Täschchen, darin auch eine Glückwunschkarte an Paul Pinguin zum Ausmalen und natürlich ein Exemplar der wöchentlich erscheinenden, lehrreichen und unterhaltsamen Kinderzeitung.

Wieder ein Erfolg: Es ist eine Veranstaltung, die Zukunft hat

Dass der Kindersonntag an der "Öventhütte" erneut zu einem großen Erfolg wurde, war zum einen dem Einsatz der Helfer des Schwarzwälder Boten und des Öschberghofs zu verdanken, zum anderen dem idealen Wetter. Die Hitze der vergangenen Tage machte Pause und die drohend dunklen Wolken hielten dicht. "Das war mit Sicherheit nicht unser letztes Kinderfest dieser Art", versprach am Ende eine zufriedene Simone Heinzelmann. Etwas anderes bleibt den Veranstaltern bei diesem Zuspruch der Besucher auch nicht übrig.

Mehr zum Schwarzwälder Kinderboten unter www.schwarzwaelder-kinderbote.de