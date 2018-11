Donaueschingen Kinder- und Jugendchor nimmt Probenbetrieb wieder auf

Donaueschingen. In der kommenden Woche beginnt die Kinder- und Jugendchorarbeit der katholischen Pfarrgemeinde Donaueschingen wieder. Interessierte Mädchen und Jungen ab sechs Jahren und ihre Eltern sowie Jugendliche über 15 Jahre sind dazu am Donnerstag, 8. November, 18 Uhr, in den Mariensaal an der Eilestraße eingeladen.