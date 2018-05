Auf den Spuren bekannter Künstler wandeln die Teilnehmer des Kinderkunst-Workshops in Museum Art.Plus und der Kunst- und Musikschule. Die Veranstaltung läuft über einen Zeitraum von zwei Tagen, wobei sich die jungen Teilnehmer zuerst im Museum einen Eindruck von den unterschiedlichen Stilrichtungen verschaffen können: "Damit soll gezeigt werden, was die Künstler so machen, wie sie erzählen, worum es ihnen geht", erklärt Museumsleiterin Simone Jung. Am zweiten Tag wird es dann praktisch: "Die Kunst im Museum soll dabei als Inspiration dienen, jedoch nicht nachgeahmt werden", so Jung. Gemeinsam mit der Kunstlehrerin Monika Broghammer arbeiten die Kinder dann an ihren ganz eigenen Kunstwerken. Dabei entstehen farbenprächtige Arbeiten: "Wir orientieren uns an den Künstlern Dorothy Fratt und Winfred Gaul und deren Art, Kunst zu erschaffen", erklärt Broghammer. Foto: Simon