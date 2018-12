Donaueschingen Kinder nähern sich dem Thema Licht

"Schwarz und Licht"

Seit dieser Woche findet von Dienstag bis Freitag, jeweils um 15 Uhr, sowie an den Wochenenden, feiertags und in den Ferien immer um 11 und 15 Uhr, der Workshop "Schwarz und Licht" statt. Der Workshop startet im Kinder- und Jugendmuseum, stattet aber auch dem Kunstmuseum an der Brigach einen Besuch ab. Auf spielerische Weise nähert sich der Workshop dem Phänomen Licht und erklärt, warum wir Farben sehen können. Ein besonderes Phänomen sind dabei die schwarzen Kunstwerke von Pierre Soulages im Museum Art.Plus.

Gemeinsam ergründen die jungen Forscher, warum die Arbeiten an manchen Stellen aufstrahlen, oder auch in unterschiedlichen Schwarz- und Grautönen erscheinen, obwohl sie mit der gleichen Farbe gemalt wurden.