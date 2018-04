Donaueschingen Kinder lernen in Pausen gesundes Essen näher kennen

Donaueschingen. Gesund geht es in den Pausen in der Karl-Wacker Schule zu. Die Schule nimmt an einem EU-Programm teil, das für eine Extraportion Milch, Obst und Gemüse für die Schüler sorgen soll. "Wir machen eigentlich alles so wie immer", erklärt Rektorin Claudia Knab. Die Kinder sollen natürlich mit dem Angebot umgehen und Obst wie auch Milch in ihren Alltag integrieren.