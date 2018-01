Donaueschingen Kinder freuen sich auf Fastnacht

Ein bisschen anders sieht es die fünfjährige Lea: "An Fastnacht kann ich mich immer verkleiden, das gefällt mir total", sagt das Mädchen über die Fastnachtstradition. Des Weiteren ist die Fasnachtszeit bei ihr Familienzeit, da alle Familienmitglieder gemeinsam die Umzüge besuchen. "Die Fastnacht verbindet. Speziell hier in Neudingen ist es so, dass an Fastnacht viele Menschen zusammen unterwegs sind und man öfter und leichter und ungezwungen mit anderen Altersgruppen in Kontakt kommt", beschreibt die 13-jährige Carla.

Die Neudinger Klosternarren kommen mit der beachtlichen Mitgliederzahl von rund 250 Personen auf eine bunt gemischte Gruppe. So sind von vielen Familien mehrere Generationen vertreten, beispielsweise beim Umzug am Fastnachtsdienstag. Hier können sich die Dorfbewohner unterschiedlichen Gruppen anschließen, die dann gemeinsam entsprechend einem Motto eine Verkleidung auswählen und so durch den Ort ziehen. Auch bei den Kameradschaftsabenden in der Zunftstube bleiben die Mitglieder im Kontakt. Dies kommt auch bei den jungen Narren sehr gut an.

"Ich finde es toll, dass wir einen eigenen Narrenverein haben. So etwas ist nicht selbstverständlich. Ich bin, seit ich mich erinnern kann, immer bei den Klosternarren dabei gewesen und kann mir eine Fastnacht ohne Narrenverein und Musik gar nicht mehr vorstellen", schwärmt der 13-jährige David.