Donaueschingen Kinder erleben Natur

Das Programm ist auf Kinder aus dem Städtedreieck zwischen sechs und zwölf Jahren ausgerichtet. Markus Manzow, Julia Grellmann und Lena Jaguttis, die ein Praktikum im Umweltbüro absolvieren, leiten die Naturerlebnisgruppen. In diesem Halbjahr stehen unter anderem eine Übernachtung am Kupferbrunnen bei Döggingen, Klettern in der Halle, eine Wanderung mit Schneeschuhen auf dem Feldberg und Eisstockschießen auf dem Programm. Das neue Programm der Naturerlebnisgruppen wird über die Grundschulen verteilt und ist auch in den Rathäusern und im Umweltbüro erhältlich.

Anmeldungen nimmt das Umweltbüro Donaueschingen, Telefon 0771/ 9 29 15 07 und E-Mail foej@gvv-umweltbuero.de, entgegen.