Noch sind sie eifrig am Proben, die zehn Aasener Grundschüler, die das Krippenspiel am Sonntag, 23. Dezember, in Heidenhofen mitgestalten. Neben fünf Kommunionkindern wirken auch fünf Viertklässler an dem kleinen Stück mit. Für den feierlichen musikalischen Rahmen sorgt die Bläserjugend des Musikvereins Aasen. Beginn der Krippenfeier ist am Sonntag um 16 Uhr in der Kirche in Heidenhofen. Unser Bild zeigt (hintere Reihe von links): Erik Rothweiler, Emely Bauer, Jonas Jörger, Maya Krause-Sittnick, Mark Rothweiler, Finn Kaiser, (vorne): Nick Sieger, Corina Romer, Julie Fluck und Jana Stolz. Foto: privat