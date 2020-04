Donaueschingen Kind gebissen: Hund fiel schon früher auf

Der Hund ist laut Stadtsprecherin Beatrix Grüninger am Mittwochmorgen von der Stadt im Beisein von Mitarbeitern des Tierheims beschlagnahmt und dorthin gebracht worden. Welche Auflagen gegenüber dem Hundehalter vom Ordnungsamt auferlegt werden, hängt nun von einer Wesensprüfung des Tieres ab, die von Amts wegen noch durchgeführt werden muss. Nicht sagen konnte Grüninger, wie hoch das Strafmaß wegen fahrlässiger Körperverletzung beim Erst- oder Wiederholungsfall ausfallen würde. Zuständig sei hier die Staatsanwaltschaft Konstanz. Dem Hundehalter stehe sowohl gegen die Beschlagnahme als auch gegen weitere Auflagen der Rechtsweg offen.

"Wenn ein Hund zubeißt, hat das einen Grund", sagt die Hundetrainerin Ines Maier. Sie empfiehlt dem Besitzer, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Oft liege in einem gestörten Verhältnis zwischen Mensch und Hund die Ursache. Diese Vorgeschichte gründe in der Welpenphase. "Ist der Hund gesund, kriegt man das wieder hin", sieht sie die Situation ganz allgemein. Der Erfolg dieser Umerziehung gestalte sich ganz unabhängig von der Rasse.