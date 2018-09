Donaueschingen Kernobst gibt es in unendlicher Menge

Donaueschingen (wur). "Äpfel, so viele wie nie", sagt Harry Besch. Der Händler steht seit 40 Jahren in Donaueschingen auf dem Markt. Auch bei Zwetschgen und Mirabellen brechen die Bäume schier zusammen. Bei den Kartoffeln gehe es in Süddeutschland. Die Ernte sei relativ normal, bei den Preisen werde sich das kaum bemerkbar machen. Kaum noch angegangen werde von den heimischen Verbrauchern die Winter-Einkellerei. Das hänge mit der modernen Bauweise zusammen. Nur noch Beton. "Es gibt ja kaum noch kühle Keller", so Besch. Ausländer kellerten Kartoffeln noch häufiger ein, so seine Beobachtung. Warum auch sollte man Vorräte anlegen, greift er eine weitverbreitete Überlegung auf. Gemüse sei schließlich das ganz Jahr verfügbar.

Beim Stand der Firma ­Leonhard Glaser aus Iznang passiert gerade das Gegenteil. Ein Kunde ordert einen ­halben Zentner Kartoffeln für nächsten Freitag. Mit der ­Ernte ist Juniorchef Mario Glaser ­zufrieden. Allerdings seien die Äpfel kleiner und machten mehr Arbeit. ­Generell ­liege das Kernobst in unendlicher Menge vor. Die Kartoffeln sind weniger und kleiner, auch Karotten sind von der Hitze stark betroffen. Allerdings gehe es ihm da nicht anders als seinen ­Berufskollegen.

Wolfgang Fröhlich aus Hemmenhofen verkauft an seinem Stand nur Obst. Alle Sorten hätten sich gut entwickelt, freut er sich. Das gelte besonders für die Äpfel. ­"Gerade die Elstar sind sehr groß und sehr süß." Probleme gab es im Sommer aber durchaus. Äpfel bekamen Sonnenbrand, sie wurden noch am Baum weich, schildert Fröhlich die Situation.