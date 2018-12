Donaueschingen Kennzeichen-Entscheidung fällt

Einen Beschlussvorschlag, in welche Richtung die Kreis-Verwaltung möchte, gibt es nicht. Denn in der Siztungsvorlage wird das Ganze völlig neutral formuliert und es heißt lediglich: Der Kreistag wird um Diskussion und Entscheidung gebeten. Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly wird am Montag selbstverständlich mit dabei sein. In doppelter Funktion – als Stadtoberhaupt und als Kreisrat.

Zuteilung in anderen Kommunen möglich

"Die Wiedereinführung des DS-Kennzeichen wäre keine Entscheidung gegen den Landkreis oder gegen das VS-Kennzeichen", sagt der Oberbürgermeister.

45 Jahre nach der Gründung des Kreises könne man nun wirklich sagen, dass alle Kommunen des Schwarzwald-Baar-Kreises stolz darauf seien, ein Teil des Kreises zu sein.

Das DS-Kennzeichen wäre somit kein Zeichen der Abgrenzung, sondern eine Bereicherung. Es sei eine historische Würdigung. "Es wäre schön, wenn den Bürgern, die gerne ein DS-Kennzeichen haben würden, ihr Wunsch nicht abgeschlagen würde", sagt der Oberbürgermeister. Übrigens wären das dann nicht nur die Donaueschinger, denn es ist auch in allen anderen Kommunen des Kreises möglich.

"Eine Beschränkung der Zuteilung von Altkennzeichen auf Fahrzeughalter, die in den Gemeinden wohnen, in denen das Kennzeichen bis zur Gemeindereform galt, gibt es nicht", heißt es in der Sitzungsvorlage.

Die Sitzung des Kreistages findet am kommenden Montag, 10. Dezember, um 15 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes in Villingen statt. Beginn ist um 15 Uhr, das DS-Kennzeichen steht auf der Tagesordnung an fünfter Stelle – nach den voraussichtlichen zeitintensiven Haushaltsreden.