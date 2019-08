Donaueschingen Keine Kurzarbeit bei IMS Gear

IMS Gear musste bereits im vergangenen Jahr seine Erwartungen zurückfahren. Angepeilt war damals ein Umsatzwachstum von neun Prozent auf 562 Millionen Euro, erreicht wurde jedoch lediglich ein Anstieg von 3,5 Prozent auf 533 Millionen Euro. Vor allem zum Ende des vergangenen Jahres sei es deutlich schlechter gelaufen, als erhofft.

Was ist die Ursache?

Erst im August des vergangenen Jahres hat das Unternehmen im Gewerbegebiet Salzgrube in Villingen-Schwenningen ein neues Werk in Betrieb genommen. Schon damals war die Wachstumsdelle Thema. IMS Gear sehe darin allerdings keine strukturellen Probleme.

Die Stagnation habe vor allem mit der konjunkturellen Abkühlung im Automobilsektor in Europa und in Asien zu tun. Eine Folge daraus sei eben das Zurückfahren der Kapazitäten.

Man wolle trotz der Abkühlung jedoch weiter im Automotive-Bereich tätig sein: "Der weltweite Automobilmarkt steckt mitten in einem technologischen Umbruch, der die gesamte Branche vom Erstausrüster bis zum Lieferanten betrifft. Gleichzeitig wird der Markt, mit veränderten Produkten und Geschäftsmodellen, in mittel- bis langfristiger Sicht weiter wachsen", so Schilling. Man sei überzeugt, dass es weiter Perspektiven und Wachstumsmöglichkeiten in diesem Bereich gebe, besonders mit den Kompetenzen und den Produkten, über die IMS Gear verfüge.

Das Stammwerk des Unternehmens befindet sich in Eisenbach, wo 560 Menschen beschäftigt sind. In und um Donaueschingen hat IMS Gear inklusive der Konzernzentrale sieben Standorte mit 1450 Mitarbeitern. In Trossingen finden 170 Menschen ihr Auskommen, in VS-Villingen zurzeit 120, nach dem Umzug werden es 250 sein. In den USA arbeiten 600 Menschen für IMS Gear, in Mexiko 250 und in China 570.

Weil die Produkte des Unternehmens mit dem Antriebsstrang nichts zu schaffen haben, IMS Gear also keine Verbrennungsmotoren-Komponenten herstellt, blickt die Firma positiv in die Zukunft.