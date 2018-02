Donaueschingen Kaum Zeit, um auf anderen Parteien herum zu trampeln

Er befürwortet die große Koalition, allerdings mit Einschränkungen. Vieles sei in den Vertrag zwischen SPD und CDU eingeflossen, das sich aus klassischen CDU-Inhalten speise: eine atmende Flüchtlingsobergrenze, Mittel für Schulen, der Verbleib der Kultushoheit bei den Ländern und vor allem, das ist Bürkle wichtig, "eine Investition in die Digitalisierung in Höhe von 12 Milliarden Euro. Das gab’s noch nie", so der 26-Jährige.

Dennoch, räumt er ein, an der ein oder anderen Stelle habe man sich etwas mehr gewünscht: "Was bei der Digitalisierung ein Problem ist: mir fehlt die konkrete Beschreibung. Wie wollen wir in Zukunft leben, wie sieht das aus?" An vielen Stellen fehle der rechtliche Rahmen, ohne den eine Gefahr lauere: "Er ist dringend notwendig. Wenn wir nicht vorsichtig sind, überholt uns sonst der Fortschritt."

Bürkle spricht an, was später in der Fragerunde aufkocht: den Verzicht auf das Finanzministerium. "Nicht der größte Erfolg", gibt er zu. Man habe trotzdem nach dem Credo verhandelt, das auch die Partei auszeichne. Und schließlich schlage der Inhalt die Posten.